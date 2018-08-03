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    У Львові через конфлікт на дорозі мотоцикліст вистрелив в автомобіліста

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    У Львові через конфлікт на дорозі мотоцикліст вистрелив в автомобіліста

    Водій автомобіля Volkswagen отримав поранення

    Ввечері 3 серпня у Львові мотоцикліст поранив у ногу водія автомобіля Volkswagen. Інцидент трапився близько 17:30 біля автозаправної станції на вулиці Шевченка, 200 у мікрорайоні Рясне.

    За попередньою інформацією поліції, конфлікт між чоловіками виник через порушення правил дорожнього руху.

    Під час суперечки мотоцикліст вистрелив з пристрою для відстрілу гумових куль у ногу водію легковика.

    34-річний львів'янин, водій автомобіля Volkswagen отримав поранення. Чоловік, який стріляв у нього, ‒ 36-річний мешканець Львова. У нього вилучили спецзасіб для проведення експертизи.

    Всі обставини встановлюються.

    Нагадаємо, вчора у центрі Львова на Катедральній площі невстановлені особи вистрілили у вуличну музикантку з небойової зброї, поранивши 20-річну дівчину в ліве стегно.

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