У Львові через конфлікт на дорозі мотоцикліст вистрелив в автомобіліста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій автомобіля Volkswagen отримав поранення

Ввечері 3 серпня у Львові мотоцикліст поранив у ногу водія автомобіля Volkswagen. Інцидент трапився близько 17:30 біля автозаправної станції на вулиці Шевченка, 200 у мікрорайоні Рясне.

За попередньою інформацією поліції, конфлікт між чоловіками виник через порушення правил дорожнього руху.

Під час суперечки мотоцикліст вистрелив з пристрою для відстрілу гумових куль у ногу водію легковика.

34-річний львів'янин, водій автомобіля Volkswagen отримав поранення. Чоловік, який стріляв у нього, ‒ 36-річний мешканець Львова. У нього вилучили спецзасіб для проведення експертизи.

Всі обставини встановлюються.

Нагадаємо, вчора у центрі Львова на Катедральній площі невстановлені особи вистрілили у вуличну музикантку з небойової зброї, поранивши 20-річну дівчину в ліве стегно.