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    У Львові чоловік запхав скло до рота і намагався викинутися з вікна

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    <p>&nbsp;У Львові чоловік намагався викинутися з вікна</p> - У Львові чоловік запхав скло до рота і намагався викинутися з вікна

     У Львові чоловік намагався викинутися з вікна

    Врятований чоловік перебуває під наглядом лікарів

    Чоловік у Львові намагався викинутися з вікна, але йому завадив це зробити патрульний поліцейський. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

    Самогубця стояв у вікні, а потім ще й розбив скло і запхав уламок собі до рота. Патрульний Микола Зеленевич відволік чоловіка і, скориставшись моментом, схопив його за руку та затягнув до приміщення. Зараз врятований чоловік перебуває під наглядом лікарів.

    Нагадаємо, 31липня в Одесі помер нацгвардієць, який у суді намагався застрелитись. Як повідомили у пресслужбі Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії, 20-річний солдат, якого було госпіталізовано після поранення до одеської міської лікарні №10 (Малиновський район Одеси), вночі помер у реанімації.

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