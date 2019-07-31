В Одесі помер нацгвардієць, який у суді намагався застрелитись



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Військовослужбовець помер у реанімації сьогодні вночі

Військовослужбовець Національної гвардії України, якого 29 липня було виявлено в Київському районному суді Одеси з вогнепальним пораненням голови, помер у лікарні.

Як повідомили у пресслужбі Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії, 20-річний солдат, якого було госпіталізовано після поранення до одеської міської лікарні №10 (Малиновський район Одеси), вночі помер у реанімації.

«Змушені повідомити сумну новину - військовослужбовець помер сьогодні вночі», - повідомили в об'єднанні.

За словами прес-офіцера об'єднання Володимира Бєлова, всі матеріальні витрати, пов'язані транспортуванням тіла і похованням загиблого, забезпечить Національна гвардія України. Він також зазначив, що будь-яких нових фактів у ході службового розслідування НП поки не виявлено.

29 липня на території Київського районного суду Одеси було виявлено військовослужбовця Національної гвардії з вогнепальним пораненням. Вчора потерпілого, якого було призвано на службу з Тернополя в травні поточного року, прооперували.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 ч. 2 і ст. 115 ч. 1 (замах на самогубство) Кримінального кодексу України.

Вчора повідомлялося, що нацгвардієць залишається в критичному стані.