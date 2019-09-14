У Львові дівчина намагалася порізати собі вени прямо в церкві



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Дівчинка жива і вже під наглядом медиків

У львівській церкві дівчинка намагалася порізати собі вени. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

За його словами, дівчина увійшла до церкви і хотіла порізати собі вени.

«За інформацією свідків в церкві по вул. Виговського – Любінська: дівчинка зайшла в церкву і хотіла собі порізати вени. На щастя, люди і поліція, яка вже на той момент прибула на виклик, не дали можливості їй це зробити, дівчинка жива і вже під наглядом медиків», – повідомив Зінкевич.

Однак він не уточнив скільки років дівчині.

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