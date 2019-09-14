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    У Львові дівчина намагалася порізати собі вени прямо в церкві

    • Розсилка
    У Львові дівчина намагалася порізати собі вени прямо в церкві

    Дівчинка жива і вже під наглядом медиків

    У львівській церкві дівчинка намагалася порізати собі вени. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

    За його словами, дівчина увійшла до церкви і хотіла порізати собі вени.

    «За інформацією свідків в церкві по вул. Виговського – Любінська: дівчинка зайшла в церкву і хотіла собі порізати вени. На щастя, люди і поліція, яка вже на той момент прибула на виклик, не дали можливості їй це зробити, дівчинка жива і вже під наглядом медиків», – повідомив Зінкевич.

    Однак він не уточнив скільки років дівчині.

    Раніше повідомлялося, що у Савранському районі 22-річний чоловік покінчив з собою, вистріливши у груди з мисливської рушниці.

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