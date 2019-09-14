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    На Одещині 22-річний хлопець застрелився, попередивши про це свою знайому

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    На Одещині 22-річний хлопець застрелився, попередивши про це свою знайому

    По прибуттю в лікарню від отриманого ушкодження чоловік помер

    У Савранському районі 22-річний чоловік покінчив з собою, вистріливши у груди з мисливської рушниці.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

    До поліції звернулась жителька одного з сіл району, яка повідомила, що її знайомий в телефонному режимі погрожує покінчити з собою.

    «Додому до чоловіка була негайно скерована слідчо-оперативна група. В будинку поліцейські виявили 22-річного господаря з вогнепальним пораненням грудей, поряд з ним знаходилася мисливська рушниця», — повідомили у поліції.

    Повідомляється, що савранські поліцейські викликали на місце події швидку допомогу, проти від отриманого ушкодження чоловік помер у лікарні.

    Наразі поліцією встановлюються усі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

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