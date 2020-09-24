Вбивство фармацевта в Одесі: з'явилося фото затриманого



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Поліція затримала підозрюваного у вбивстві в ніч на середу, 23 вересня, дівчини-фармацевта в приміщенні аптеки в Одесі

В Одесі чоловік більше 20 разів ударив ножем дівчину-фармацевта

У середу, 23 вересня, в одеській цілодобовій аптеці вранці виявили тіло молодої дівчини-фармацевта. Експертиза встановила, що їй завдали понад 20 ножових поранень. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві.

Наголошується, що за попередніми даними, мотив вбивства - корисливий. Про затримання підозрюваного повідомив департамент карного розшуку України в Telegram.

У Telegram-каналі "Х**вая Одеса" розповіли, що за інформацією однієї з працівниць цієї мережі аптек, підозрюваний у вбивстві дівчини був ревізором в цій мережі. Також опубліковані його фото.

Нагадаємо, що трагічний інцидент стався в ніч з вівторка на середу на вулиці Академіка Корольова в приміщенні аптеки. При цьому вхідні двері в аптеку в нічний час були закриті.

Правоохоронці припускають, що вбивця міг зайти в аптеку з іншого входу, який знаходиться з боку під'їзду. Вони також думають, що зловмисник знав про всі нюанси роботи співробітників аптеки.