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    Вбивство фармацевта в Одесі: з'явилося фото затриманого

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    Поліція затримала підозрюваного у вбивстві в ніч на середу, 23 вересня, дівчини-фармацевта в приміщенні аптеки в Одесі - Вбивство фармацевта в Одесі: з'явилося фото затриманого
    Поліція затримала підозрюваного у вбивстві в ніч на середу, 23 вересня, дівчини-фармацевта в приміщенні аптеки в Одесі

    В Одесі чоловік більше 20 разів ударив ножем дівчину-фармацевта

    У середу, 23 вересня, в одеській цілодобовій аптеці вранці виявили тіло молодої дівчини-фармацевта. Експертиза встановила, що їй завдали понад 20 ножових поранень. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві.

    Наголошується, що за попередніми даними, мотив вбивства - корисливий. Про затримання підозрюваного повідомив департамент карного розшуку України в Telegram.

    У Telegram-каналі "Х**вая Одеса" розповіли, що за інформацією однієї з працівниць цієї мережі аптек, підозрюваний у вбивстві дівчини був ревізором в цій мережі. Також опубліковані його фото.

    Нагадаємо, що трагічний інцидент стався в ніч з вівторка на середу на вулиці Академіка Корольова в приміщенні аптеки. При цьому вхідні двері в аптеку в нічний час були закриті.

    Правоохоронці припускають, що вбивця міг зайти в аптеку з іншого входу, який знаходиться з боку під'їзду. Вони також думають, що зловмисник знав про всі нюанси роботи співробітників аптеки.

    поліція чоловік час
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