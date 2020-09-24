В Україні від коронавірусу померли вже дві дитини



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Лікарі не змогли врятувати дитину

За минулу добу зафіксована друга смерть дитини від початку пандемії

Від початку епідемії в Україні від коронавірусу померла друга дитина. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

«За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких одна дитина. Це другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії», — сказав він.

Степанов також зазначив, що за добу одужало 1788 пацієнтів. Це є рекордом за весь час пандемії, бо такої кількості одужань в Україні ще не було.

«За минулу добу захворіло 3372 особи, з них 242 дитини, а також 172 медичних працівники. Було госпіталізовано 685 людей», - повідомив міністр.

Коронавірус в Україні

Всього 188106

Хворіють 100891

Одужали 83458

Померли 3757

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Як повідомлялося, станом на ранок 24 вересня загалом в Україні підтверджено 188106 випадків захворювання на Covid-19.

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