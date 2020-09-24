  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    В Україні від коронавірусу померли вже дві дитини

    • Розсилка
    Лікарі не змогли врятувати дитину - В Україні від коронавірусу померли вже дві дитини
    Лікарі не змогли врятувати дитину

    За минулу добу зафіксована друга смерть дитини від початку пандемії

    Від початку епідемії в Україні від коронавірусу померла друга дитина. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

    «За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких одна дитина. Це другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії», — сказав він.

    Степанов також зазначив, що за добу одужало 1788 пацієнтів. Це є рекордом за весь час пандемії, бо такої кількості одужань в Україні ще не було.

    «За минулу добу захворіло 3372 особи, з них 242 дитини, а також 172 медичних працівники. Було госпіталізовано 685 людей», - повідомив міністр.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      188106
    • Хворіють
      100891
    • Одужали
      83458
    • Померли
      3757

    Як повідомлялося, станом на ранок 24 вересня загалом в Україні підтверджено 188106 випадків захворювання на Covid-19

    Читайте також:


    діти смерть Максим Степанов епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies