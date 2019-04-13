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    Новини

    У Львові горів торговельний центр (відео)

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    У Львові горів торговельний центр (відео)

    Вогнем знищено гіпсокартонні стіни на площі 20 кв. м, підвісну стелю на площі 25 кв. м, два вікна на площі 10 кв. м; частково пошкоджено товар дитячого магазину

    13 квітня о 07:52 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Шпитальна, 1 на другому поверсі п'ятиповерхового торговельного центру. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

    Вогнеборці прибули на місце події через чотири хвилини з моменту повідомлення про подію.

    Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання  в складі 2-х ланок газодимозахисної служби.

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    Ліквідацію пожежі здійснювали ззовні за допомогою висувних драбин.

    Пожежу локалізовано 08:03, ліквідовано 08:10.

    Вогнем знищено гіпсокартонні стіни на площі 20 кв. м, підвісну стелю на площі 25 кв. м, два вікна на площі 10 кв.м. Частково пошкоджено товар дитячого магазину.

    До ліквідації пожежі у торговельному центрі залучили 22 рятувальників та п’ять одиниць спецтехніки.

    Внаслідок події ніхто не постраждав.

    Причина виникнення загоряння встановлюється.

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