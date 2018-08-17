У Львові хулігани поранили ножем поліцейського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оперативника госпіталізували з ножовим пораненням грудної клітки

У Львові під час затримання зловмисників оперуповноважений отримав ножове поранення.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Інцидент стався близько четвертої ранку в п’ятницю, 17 серпня, на вулиці Ковжуна.

«Під час відпрацювання Галицького району Львова оперативники помітили двох осіб, які аерозольною фарбою наносили написи на фасад будинку. Побачивши правоохоронців, зловмисники почали втікати. Під час затримання один з них раптово вдарив капітана поліції ножем», - розповіли в поліції.

Виконуючий обов'язки начальника Головного управління Національного поліції у Львівській області Тарас Сабанюк заявив, що зловмисників затримано. Встановлено, що це 20-річні львів'яни.

Капітана поліції госпіталізовано в хірургічне відділення з ножовим пораненням грудної клітки. «Життю нашого оперативника наразі нічого не загрожує, стан його стабільний», - повідомив Сабанюк.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.