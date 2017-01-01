У Львові охоронці ресторану побили бійців АТО

Бійці АТО попросили адміністратора ресторану вимкнути російську попсу

У Львові десять охоронців ресторану напали на двох військовослубовців, які попросили адміністрацію закладу вимкнути російську попсу. Про це повідомляє «Варта1» з посиланням на очевидців. «Воїни українсько-російської війни випадково зустрілись у Львові. Обидва вони не місцеві мешканці, а тому не знаючи міста, щоб



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У Львові охорона «Страгороду» побила бійців АТО, котрі попросили вимкнути російську попсу

Бійці АТО попросили адміністратора ресторану вимкнути російську попсу

У Львові десять охоронців ресторану напали на двох військовослубовців, які попросили адміністрацію закладу вимкнути російську попсу.

Про це повідомляє «Варта1» з посиланням на очевидців.

«Воїни українсько-російської війни випадково зустрілись у Львові. Обидва вони не місцеві мешканці, а тому не знаючи міста, щоб відсвяткувати свою зустріч, вони пішли у «Страгород». Один з військових, Володимир Гапун, підійшов до адміністратора закладу, культурно його попросив вимкнути російську попсу, однак прохання було проігнороване», – йдеться у повідомленні.

Згодом один із військовослужбовців навіть запропонував гроші діджею, якщо той погодить змінити музику. Після чого на ветеранів напало десять охоронців закладу.

Згідно з повідомленням, правоохоронці які прибули на місце одягнули на учасників АТО наручники та доставили їх у Личаківський райвідділ поліції.

«У неофіційній розмові з поліцейськими вдалось з’ясувати, що до них зі «Старгороду» щодоби надходить по три-п’ять викликів. Адміністрація ресторану так «реагує» на прохання не вмикати в час війни російськомовну музику. Тобто люди роблять зауваження, у «Старгороді» викликають поліцію, а правоохоронці згодом відпускають людей, бо зрозуміло, що у діях відвідувачів цього закладу немає нічого кримінального», – повідомляє видання з посиланням на одного з політиків.