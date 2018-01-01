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    У Львові поїзд збив людину

    Невідома особа загинула на місці пригоди
    У Львові електропоїзд збив людину. Про це повідомляє громадська організація «Варта 1». Подія трапилася у неділю, 18 лютого, о 16:05, біля вулиці Купчинського. «Електропоїзд №641 здійснив наїзд на невідому особу, яка на місці пригоди загинула», – йдеться у повідомленні. Раніше повідомлялося, що на території
    • Сьогодні, 01:58
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    Невідома особа загинула на місці пригоди

    У Львові електропоїзд збив людину.

    Про це повідомляє громадська організація «Варта 1».

    Подія трапилася у неділю, 18 лютого, о 16:05, біля вулиці Купчинського.

    «Електропоїзд №641 здійснив наїзд на невідому особу, яка на місці пригоди загинула», – йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що на території ярмарку на Троєщині в Києві сталася бійка між водієм і перехожим, яка ледь не закінчилася стріляниною.

    Нагадаємо, на Харківщині після скоєння ДТП зловмисник втік з місця події. Чоловік, який потрапив під колеса його автівки, загинув. 

    Львів смерть потяг
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