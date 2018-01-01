У Львові поїзд збив людину
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Невідома особа загинула на місці пригодиУ Львові електропоїзд збив людину.
Про це повідомляє громадська організація «Варта 1».
Подія трапилася у неділю, 18 лютого, о 16:05, біля вулиці Купчинського.
«Електропоїзд №641 здійснив наїзд на невідому особу, яка на місці пригоди загинула», – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на території ярмарку на Троєщині в Києві сталася бійка між водієм і перехожим, яка ледь не закінчилася стріляниною.
Нагадаємо, на Харківщині після скоєння ДТП зловмисник втік з місця події. Чоловік, який потрапив під колеса його автівки, загинув.