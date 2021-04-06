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    Автомобіль з дипломатичними номерами спровокував аварію неподалік Лісників

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    Свідки події звинувачують у аварії водія Lexus - Автомобіль з дипломатичними номерами спровокував аварію неподалік Лісників
    Свідки події звинувачують у аварії водія Lexus
    Фото: dtp.kiev.ua

    В ДТП потрапив автомобіль посла Обʼєднаних Арабських Еміратів

    В дорожньо-транспортній пригоді, що сталася сьогодні, 6 квітня, на Дніпровському шосе, постраждав Lexus з номерами посла Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє паблік «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

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    Автомобіль з дипломатичними номерами спровокував аварію неподалік Лісників
    Автомобіль з дипломатичними номерами спровокував аварію неподалік Лісників
    Автомобіль з дипломатичними номерами спровокував аварію неподалік Лісників
    Автомобіль з дипломатичними номерами спровокував аварію неподалік Лісників
    Автомобіль з дипломатичними номерами спровокував аварію неподалік Лісників
    Автомобіль з дипломатичними номерами спровокував аварію неподалік Лісників
    Автомобіль з дипломатичними номерами спровокував аварію неподалік Лісників

    Також на сторінці розміщено відео аварії, зняте водієм вантажівки, що теж постраждала в ДТП. Вантажівка їхала прямо в бік Обухова, а водій бездоріжника Toyota із зустрічної смуги захотів повернути ліворуч, в село. У цей момент перед ним виїхав Lexus, і обидві машини зупинилися. Водій фури не зміг їх об'їхати, сталося зіткнення.

    «Після удару учасники у всьому звинуватили Lexus, почався конфлікт, посол був евакуйований з місця на другому автомобілі», – повідомляють очевидці події.

    На місці працює патрульна поліція Київської області.

    Правоохоронці назвали точне місце аварії – на повороті в село Лісники, на трасі між Києвом і Знам'янкою.

    Раніше стало відомо, що в аварію на столичному проспекті Перемоги потрапив син народного депутата і колишнього кандидата в мери Києва від «Батьківщини» Олексія Кучеренка.

    Теги: ДТП вантажівки машини водій Київщина посол автомобіль ОАЕ поліція
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