Автомобіль з дипломатичними номерами спровокував аварію неподалік Лісників

В ДТП потрапив автомобіль посла Обʼєднаних Арабських Еміратів

В дорожньо-транспортній пригоді, що сталася сьогодні, 6 квітня, на Дніпровському шосе, постраждав Lexus з номерами посла Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє паблік «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

Також на сторінці розміщено відео аварії, зняте водієм вантажівки, що теж постраждала в ДТП. Вантажівка їхала прямо в бік Обухова, а водій бездоріжника Toyota із зустрічної смуги захотів повернути ліворуч, в село. У цей момент перед ним виїхав Lexus, і обидві машини зупинилися. Водій фури не зміг їх об'їхати, сталося зіткнення.

«Після удару учасники у всьому звинуватили Lexus, почався конфлікт, посол був евакуйований з місця на другому автомобілі», – повідомляють очевидці події.

На місці працює патрульна поліція Київської області.

Правоохоронці назвали точне місце аварії – на повороті в село Лісники, на трасі між Києвом і Знам'янкою.

Раніше стало відомо, що в аварію на столичному проспекті Перемоги потрапив син народного депутата і колишнього кандидата в мери Києва від «Батьківщини» Олексія Кучеренка.