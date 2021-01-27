На Київ насувається снігопад: дорожники готуються до негоди

З 28 січня у Києві очікується снігопад за мінусової температури повітря

Сьогодні у столиці очікується дощ із переходом у мокрий сніг

За прогнозом синоптиків, 27 січня у Києві очікується погіршення погодних умов. Опади розпочнуться надвечір 27 січня та триватимуть до 29 січня.

27 січня можливий дощ з переходом у мокрий сніг за температури від +1°C до -2°C. А з 28 січня прогнозують сніг за температури від 0°C до -6°C.

Заздалегідь, до початку опадів, дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Зазначається, що комунальники готові до погіршення погодних умов.

«Маємо 544 одиниці спеціальної техніки. Працюємо у цілодобовому режимі», - заявив Київавтодор.

Дорожники закликають водіїв бути обачними на дорогах і не залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях.

Як повідомляв Укргідрометцентр, 27 січня в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, вночі без істотних опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень -1 ... +1 градус.

За прогнозами синоптика Наталії Діденко 27 січня в Україну зайде циклон зі снігопадами і дощами. У себе в Facebook синоптик відзначає, що найбільш складні погодні умови будуть спостерігатися в центральній частині України, а також на південному заході.

Також опади очікуються в північних областях України.