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    На трасі Одеса-Київ обмежили рух для вантажівок

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    Водіям, котрі вже перебувають в дорозі, варто розташуватись на майданчиках для відстоювання вздовж траси - На трасі Одеса-Київ обмежили рух для вантажівок
    Водіям, котрі вже перебувають в дорозі, варто розташуватись на майданчиках для відстоювання вздовж траси
    фото: фото з відкритих джерел

    Для легкових автівок проїзд відкритий

    Через погіршення погодних умов, рух великогабаритного транспорту на автомобільній дорозі М-05 Київ — Одеса тимчасово обмежили.

    Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області.

    Так, водіям, котрі вже перебувають в дорозі, варто розташуватись на майданчиках для відстоювання вздовж траси, які можна знайти на гугл-мапі. Для легкових автівок проїзд відкритий.

    На інших трасах Одеської області рух вантажівок поки що дозволений. Проте поліцейські рекомендують під час складних погодних умов водіям великогабаритного транспорту утриматись від поїздок. Вантажівки на трасах часто заносить, а це блокує проїжджу частину, а у випадку зупинки на узбіччях затримує снігоочисну техніку та ускладнює роботу дорожнім службам.

    Все ж таки якщо водій великовантажного транспортного засобу вирушив в дорогу, він зобов’язаний мати при собі протиожеледні засоби, противідкотні упори та лопати.

    Читайте також: Через снігопад обмежили рух вантажівок у семи областях.
    Теги: дороги Одеса снігопад
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