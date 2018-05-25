У Львові шахрайки «зняли порчу», виманивши 75 тис. грн

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Дві жінки підійшли до перехожої на вулиці Володимира Великого

У Львові дві зловмисниці у шахрайський спосіб видурили у жінки близько 75 тис. грн.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Інцидент стався 24 травня близько 16:00 на вулиці Володимира Великого.

«28-річна львів’янка повідомила, що до неї підійшли дві жінки та під приводом «зняття порчі» видурили у неї велику суму грошей у різній валюті на загальну суму більше 75 тисяч гривень», розказали у поліції.

За фактом даного правопорушення відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за шахрайство. Санкція статті передбачає штраф, громадські чи виправні роботи або обмеженням волі на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у минулому році у Житомирі дві жінки під приводом «зняття порчі» обдурили пенсіонерку на 100 тис. грн.