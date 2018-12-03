У Львові сталася потрійна ДТП: четверо постраждалих



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Водій одного з авто був в стані алкогольного сп'яніння

У Львові внаслідок зіткнення трьох автомобілів постраждали чотири людини. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Як повідомляється, аварія сталася у суботу, 1 грудня, близько 12:30 на вулиці Мечникова. Водій автомобіля Opel Astra, 26-річний іноземний студент, виїхав на зустрічну смугу внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf, за кермом якого перебував 63-річний житель міста. Після зіткнення Volkswagen в'їхав в автомобіль ВАЗ, що був припаркований на узбіччі.

За даними правоохоронців, внаслідок зіткнення водій Volkswagen отримав тяжкі тілесні ушкодження і був госпіталізований у нейрохірургічне відділення.

«Водій Opel та двоє його пасажирів, студенти-іноземці віком 21 та 23 роки, також були доставлені у медичний заклад з травмами різного ступеню тяжкості. У всіх трьох лікарі попередньо діагностували стан алкогольного сп’яніння», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).