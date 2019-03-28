У Львові задіяні безпрецедентні заходи безпеки через візит Порошенка (фото)



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В мерії Львова заявили, що не давали дозволу на перекриття руху Фото: zaxid.net

За інформацією журналістів, на проспекті Свободи припарковані близько 40 спецавтомобілів поліції, військових вантажівок і спецавтобусів

У Львові 28 березня через візит президента Петра Порошенка введені безпрецедентні заходи безпеки.

Про це повідомляє zaxid.net.

Порошенко має виступити на мітингу перед львівською Оперою. Виступ президента запланований на 18 годину. Але рух транспорту по проспекту Свободи перекритий з 14 години.

За інформацією журналістів, на вулиці припарковані близько 40 спецавтомобілів поліції, військових вантажівок і спецавтобусів.

В мерії Львова заявили, що не давали дозволу на перекриття руху, а рух транспорту був перекритий за вказівкою Управління державної охорони.

Мер Львова Андрій Садовий написав у Twitter, що «УДО незаконно зупинило рух громадського транспорту».

«Порошенко приїжджає до Львова остаточно переконати всіх голосувати проти себе. Інакше той безлад у центрі Львова важко пояснити. Львів’яни не кусаються. Такими діями ви лише провокуєте агресію», - зазначив Садовий.

Нагадаємо, у Вінниці 27 березня під час проведення масових заходів з участю президента Петра Порошенка поліція затримала трьох осіб, які застосували до поліцейських газ дратівливої дії, піротехнічні засоби, кидали в правоохоронців камінням.