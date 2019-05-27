У Львові «замінували» торговий центр



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Поліцейські обстежують будівлю торгового центру та прилеглу територію Фото: Facebook Ігоря Зінкевича

До поліції надійшло повідомлення про замінування ТЦ Forum Lviv

У Львові 27 травня правоохоронці перевіряють інформацію про замінування торгового центру Forum Lviv.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

«Повідомлення про замінування одного з торгових центрів, розташованого на вулиці Під Дубом у Львові, надійшло до поліції о 9:54», - розповіли в поліції.

Зазначається, що за вказаною адресою працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Поліцейські обстежують будівлю торгового центру та прилеглу територію.

Нагадаємо, 24 травня у Львові в поліцію надійшло повідомлення про мінування 13 об'єктів, серед яких торгові центри, готелі, медустанови, залізничний вокзал і аеропорт.

Також у Вінниці 24 травня на поштові скриньки чотирьох університетів надійшли повідомлення про закладену в приміщеннях вибухівку.

Як відомо, 27 травня у Житомирі в поліцію надійшло повідомлення про мінування кількох навчальних закладів.