У Львові «замінували» торговий центр
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Поліцейські обстежують будівлю торгового центру та прилеглу територію
До поліції надійшло повідомлення про замінування ТЦ Forum Lviv
У Львові 27 травня правоохоронці перевіряють інформацію про замінування торгового центру Forum Lviv.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.
«Повідомлення про замінування одного з торгових центрів, розташованого на вулиці Під Дубом у Львові, надійшло до поліції о 9:54», - розповіли в поліції.
Зазначається, що за вказаною адресою працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Поліцейські обстежують будівлю торгового центру та прилеглу територію.
Нагадаємо, 24 травня у Львові в поліцію надійшло повідомлення про мінування 13 об'єктів, серед яких торгові центри, готелі, медустанови, залізничний вокзал і аеропорт.
Також у Вінниці 24 травня на поштові скриньки чотирьох університетів надійшли повідомлення про закладену в приміщеннях вибухівку.
Як відомо, 27 травня у Житомирі в поліцію надійшло повідомлення про мінування кількох навчальних закладів.