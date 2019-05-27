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    У Львові «замінували» торговий центр

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    <p>Поліцейські обстежують будівлю торгового центру та прилеглу територію</p> - У Львові «замінували» торговий центр

    Поліцейські обстежують будівлю торгового центру та прилеглу територію

    Фото: Facebook Ігоря Зінкевича

    До поліції надійшло повідомлення про замінування ТЦ Forum Lviv

    У Львові 27 травня правоохоронці перевіряють інформацію про замінування торгового центру Forum Lviv.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

    «Повідомлення про замінування одного з торгових центрів, розташованого на вулиці Під Дубом у Львові, надійшло до поліції о 9:54», - розповіли в поліції.

    Зазначається, що за вказаною адресою працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Поліцейські обстежують будівлю торгового центру та прилеглу територію.

    Нагадаємо, 24 травня у Львові в поліцію надійшло повідомлення про мінування 13 об'єктів, серед яких торгові центри, готелі, медустанови, залізничний вокзал і аеропорт.

    Також у Вінниці 24 травня на поштові скриньки чотирьох університетів надійшли повідомлення про закладену в приміщеннях вибухівку.

    Як відомо, 27 травня у Житомирі в поліцію надійшло повідомлення про мінування кількох навчальних закладів. 

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