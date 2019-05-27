У Житомирі шукають вибухівку в навчальних закладах



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За вказаними адресами негайно виїхали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки

У Житомирі в поліцію надійшло повідомлення про мінування кількох навчальних закладів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.

«Сьогодні близько 08:35 в поліцію надійшли анонімні повідомлення про закладення вибухівки в приміщенні декількох навчальних закладів обласного центру», - повідомляє поліція.

Одразу ж після отримання повідомлень за вказаними адресами негайно виїхали слідчо-оперативні групи Національної поліції області та Житомирського відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби та представники інших правоохоронних відомств та екстрених служб.

Правоохоронці обмежують доступ до потенційно небезпечних територій. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку руху транспорту.

Працівники вибухотехнічної служби ГУНП, застосовуючи спеціальні технічні засоби, проводять ретельний огляд приміщень і навколишніх територій.

Інформація про події належним чином зареєстровано. Водночас розпочаті заходи щодо встановлення осіб авторів тривожного повідомлення.

Нагадаємо, 24 травня у Львові в поліцію надійшло повідомлення про мінування 13 об'єктів, серед яких торгові центри, готелі, медустанови, залізничний вокзал і аеропорт.

Також у Вінниці в п'ятницю, 24 травня, на поштові скриньки чотирьох університетів надійшли повідомлення про закладену в приміщеннях вибухівку. Листи отримали адміністрації національних Вінницького технічного, медичного, аграрного та педагогічного університетів. Аналогічне повідомлення отримала адміністрація торгового центру «Мегамолл».