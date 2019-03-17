У Львові «замінували» вокзал: поліція затримала підозрюваного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анонімом виявився 20-річний житель одного з сіл Пустомитівського району, який перебував у стані алкогольного сп’яніння

Поліція повідомляє про затримання чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування залізничного вокзалу у Львові.

За повідомленням, 17 березня, близько 17:00 на оперативну лінію «102» зателефонував анонім і повідомив, що головний залізничний вокзал у Львові замінований.

«На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог, патрульні поліцейські та працівники інших служб. Було евакуйовано близько 550 пасажирів та працівників залізничного вокзалу. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію, вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що анонімом виявився 20-річний житель одного з сіл Пустомитівського району, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Його затримали, невдовзі суд має обрати запобіжний захід.

Стаття, за якою відкрите кримінальне провадження (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності), передбачає ув’язнення до шести років.