  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Львові затримали людей, які побили поліцейських

    • Розсилка
    У Львові затримали людей, які побили поліцейських

    Чоловікам загрожує покарання - обмеження волі терміном до п’яти років

    У Львові затримали трьох чоловік, що напали на поліцейських і допомогли втекти затриманому учаснику смертельного ДТП.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Львівській області.

    У повідомленні йдеться, що 24 вересня, в палаті однієї з лікарень Львова поліція проводила слідчі дії із затриманим 22-річним водієм BMW, учасником смертельного ДТП.

    «У цей час в лікарню увірвалося близько 10 молодих людей, які побили двох поліцейських і допомогли водію втекти з-під варти», — сказано в повідомленні.

    Поліція ввела в дію план перехоплення «Сирена». Незабаром поліцейські знайшли автомобіль, на якому втекли нападники, а потім затримала трьох із них. За даними поліції, це жителі Львова віком 23-25 років. Їм пред’явили підозру в насильстві щодо поліцейських.

    Особи інших нападників встановлюють.

    Також зазначається, що у вівторок, 25 вересня, водій BMW добровільно прийшов в поліцію.

    Нагадаємо, 22-річного водія BMW взяли під варту в лікарні після ДТП по вул. Стрийська у Львові, унаслідок якої одна людина загинула і ще одна людина травмована. У крові водія BMW медики виявили алкоголь.

    Читайте також
    ДТП Львів алкоголь автомобіль поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ