У Львові затримали людей, які побили поліцейських
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У Львові затримали трьох чоловік, що напали на поліцейських і допомогли втекти затриманому учаснику смертельного ДТП.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Львівській області.
У повідомленні йдеться, що 24 вересня, в палаті однієї з лікарень Львова поліція проводила слідчі дії із затриманим 22-річним водієм BMW, учасником смертельного ДТП.
«У цей час в лікарню увірвалося близько 10 молодих людей, які побили двох поліцейських і допомогли водію втекти з-під варти», — сказано в повідомленні.
Поліція ввела в дію план перехоплення «Сирена». Незабаром поліцейські знайшли автомобіль, на якому втекли нападники, а потім затримала трьох із них. За даними поліції, це жителі Львова віком 23-25 років. Їм пред’явили підозру в насильстві щодо поліцейських.
Особи інших нападників встановлюють.
Також зазначається, що у вівторок, 25 вересня, водій BMW добровільно прийшов в поліцію.
Нагадаємо, 22-річного водія BMW взяли під варту в лікарні після ДТП по вул. Стрийська у Львові, унаслідок якої одна людина загинула і ще одна людина травмована. У крові водія BMW медики виявили алкоголь.