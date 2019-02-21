У Львові затримали школяра, який псував передвиборчу рекламу

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Хлопця, котрий розмальовував фарбою сітілайти, виявив патрульний екіпаж

У поліції встановили, що хулігану 15 років

У Львові підліток пошкодив сітілайти із зображенням одного з кандидатів на посаду президента України.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Інцидент стався на вулиці Шота Руставелі 20 лютого.

«Близько 20.50 патрульний екіпаж виявив хлопця, котрий розмальовував фарбою сітілайти із зображенням одного з кандидатів на посаду президента України. Поліцейські доставили підлітка у відділ поліції, де було встановлено його особу – ним виявився 15-річний львів’янин», - заявили в поліції.

Поліцейські викликали у відділок матір неповнолітнього, на яку було складено адміністративний протокол за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Нагадаємо, раніше кандидат в президенти Ольга Богомолець заявила, що невідомі здійснили напад на квартиру керівника її передвиборчого штабу в Одесі Ірини Яроцької.

Як відомо, вибори президента України відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претенденти на цю посаду.