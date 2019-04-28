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    У Львові затримали угорця, якого розшукував Інтерпол

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    У Львові затримали угорця, якого розшукував Інтерпол

    Громадянин Угорщини перебував у міжнародному розшуку за підробку документів

    В аеропорту Львова прикордонники затримали угорця, якого розшукував Інтерпол за підробку документів.

    Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    «Прикордонники Львівського загону у міжнародному авіаційному пункті пропуску «Львів» під час здійснення заходів контролю викрили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за підробку документів. Ним виявився громадянин Угорщини, який прилетів рейсом «Лондон - Львів», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що під час перевірки документів угорця охоронці кордону зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу.

    Чоловік одразу ж був затриманий правоохоронцями.

    За цим фактом прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу в Києві, а самого затриманого передали співробітникам Національної поліції.

    прикордонники Інтерпол Львів
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