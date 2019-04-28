У Львові затримали угорця, якого розшукував Інтерпол



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Громадянин Угорщини перебував у міжнародному розшуку за підробку документів

В аеропорту Львова прикордонники затримали угорця, якого розшукував Інтерпол за підробку документів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Прикордонники Львівського загону у міжнародному авіаційному пункті пропуску «Львів» під час здійснення заходів контролю викрили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за підробку документів. Ним виявився громадянин Угорщини, який прилетів рейсом «Лондон - Львів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки документів угорця охоронці кордону зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу.

Чоловік одразу ж був затриманий правоохоронцями.

За цим фактом прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу в Києві, а самого затриманого передали співробітникам Національної поліції.