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    У світі

    У Конго напали на центр боротьби з Еболою – є загиблі та поранені

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    У Конго напали на центр боротьби з Еболою – є загиблі та поранені

    В результаті нападу загинули медпрацівники

    У Демократичній Республіці Конго стався збройний напад бойовиків на центр з боротьби з лихоманкою Ебола, в результаті чого загинули 3 людини. 

    Про це повідомляє РБК-Україна.

    Як повідмили у Всесвітній організації з охорони здоров’я, бойовики напали на центр боротьби з Еболою в провінції Ітурі. Нападники підпалили автомобілі та будівлі центру. В результаті нападу загинули 4 медичні працівники та ще п’ятеро отримали тяжкі поранення.

    Представник ВООЗ повідомив, що після нападу бойовиків працівники центру боротьби з Еболою в Ітурі були евакуйовані, а постраждалих розмістили у місті Гома. Ще один напад на центр боротьби з Еболою стався у провінції Північний Ківу, однак не відомо, чи були там жертви.

    Нагадаємо, 25 листопада, протестувальники в Бені, місті на сході Демократичної Республіки Конго, увірвалися в миротворчі будівлі ООН і підпалили ратушу.

    ООН напад Африка
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