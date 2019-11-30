У Конго напали на центр боротьби з Еболою – є загиблі та поранені



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В результаті нападу загинули медпрацівники

У Демократичній Республіці Конго стався збройний напад бойовиків на центр з боротьби з лихоманкою Ебола, в результаті чого загинули 3 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Як повідмили у Всесвітній організації з охорони здоров’я, бойовики напали на центр боротьби з Еболою в провінції Ітурі. Нападники підпалили автомобілі та будівлі центру. В результаті нападу загинули 4 медичні працівники та ще п’ятеро отримали тяжкі поранення.

Представник ВООЗ повідомив, що після нападу бойовиків працівники центру боротьби з Еболою в Ітурі були евакуйовані, а постраждалих розмістили у місті Гома. Ще один напад на центр боротьби з Еболою стався у провінції Північний Ківу, однак не відомо, чи були там жертви.

Нагадаємо, 25 листопада, протестувальники в Бені, місті на сході Демократичної Республіки Конго, увірвалися в миротворчі будівлі ООН і підпалили ратушу.