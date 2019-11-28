Європарламент оголосив надзвичайну екологічну ситуацію



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Дедалі більше міст світу оголошують кліматичний надзвичайний стан

У Європі вже понад тисяча адміністративних одиниць оголосили «кліматичний надзвичайни стан», зважаючи на наслідки змін клімату

28 листопада Європарламент ухвалив резолюцію, в якій оголошено надзвичайний стан у сфері клімату і довкілля в Європі та світі.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Резолюція, ухвалена 429 голосами проти 225, закликає Єврокомісію розробити відповідні законодавчі і бюджетні пропозиції відповідно до мети обмежити глобальне потепління на рівні нижчому 1.5 градусів.

Депутат Європарламенту Паскаль Канфін, який ініціював цей крок, сказав, що це зробило Європу «першим континентом, який оголосив кліматичну і надзвичайну екологічну ситуацію».

В окремій резолюції Європарламент парламент закликає ЄС представити свою стратегію досягнення кліматичної нейтральності якомога швидше. Депутати Європарламенту також закликають нового президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн включити мету скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року в європейську зелену угоду.

Ряд країн, місцевих адміністрацій і науковців заявили, що наша планета стикається з кліматичною катастрофою.

Європейська комісія вже запропонувала мету вийти на чистий нуль викидів до 2050 року, але Європейська Рада досі не схвалила її, оскільки Польща, Угорщина та Чехія виступають проти.

У Європі понад тисяча адміністративних одиниць оголосили «кліматичний надзвичайни стан», зважаючи на наслідки змін клімату, і таким чином закріпили захист довкілля як пріоритет для роботи місцевих органів влади. Так, у вересні відповідне рішення ухвалив парламент Австрії. В Німеччині такі рішення ухвалені владою 43 міст, зокрема Кельна, Констанца, Лейпцига та Вісбадена. У 2019 році до цього руху долучились також міста Ірландії, Португалії та Франції.

У світі першими кліматичний надзвичайний стан оголосили міста в Австралії (2016 року), США (2017 року) та Канаді (2018 року).

У Німеччині у 500 населених пунктах на 29 листопада заплановане проведення чергової акції руху FridaysForFuture. Організатори очікують сотні тисяч учасників.

З 2 до 13 грудня у Мадриді відбудеться цьогорічна Кліматична конференція ООН.