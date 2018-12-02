У Мадриді заборонили рух старих автомобілів у центрі міста



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Водії, авто яких потраплять під заборону руху у центрі, змушені будуть заплатити штраф у розмірі 90 євро

Іспанська влада ввела нові обмеження на рух в центрі столиці країни, Мадриді, спрямовані на скорочення забруднення повітря на 40%.

Про це пише BBC.

Як зазначає BBC, «жорсткі» заходи передбачають повну заборону руху у центрі міста найстарішим автомобілям. Крім того, власникам усіх авто, доведеться протестувати викиди своїх машин.

Водії, авто яких потраплять під заборону руху у центрі, змушені будуть заплатити штраф у розмірі 90 євро (понад 2800 грн).

Такі заходи також допоможуть зменшити рівень шуму у столиці і стимулювати перехід мешканців на велосипеди.

За оцінками міської ради Мадрида, проект Madrid Central, який був запущений 30 листопада, стосуватиметься близько 20% автомобілів, які потрапляють у центр міста.

Нові правила, введені у Мадриді, є частиною плану іспанської влади щодо створення більш чистого навколишнього середовища. Цей шлях, зокрема, передбачає збільшення можливостей для велосипедистів, пішоходів, а також використання громадського транспорту.

Обмеження для тих власників авто, які потрапляють у зону з низьким рівнем викидів, варіюються в залежності від типу транспортного засобу та його «маркування», який видається після тесту на викиди. Зокрема, гібридні авто отримуватимуть марку «Еко» і матимуть дозвіл вільно їздити центром.

Однак, дизельні транспортні засоби, випущені до 2006 року, а також авто на бензині, випущені до 2000 року, не отримають марку, і зможуть потрапити в центр, якщо мають доступ до приватної парковки.