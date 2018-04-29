У Малі внаслідок нападів бойовиків загинули понад 40 людей

Протягом двох днів загинуло 43 людей, усі вони були цивільними особами, які проживали в одній громаді — в поселеннях Аклаз та Авакасса

Внаслідок нападу ісламістів на північно-східному кордоні Малі з Нігером загинули близько 30 цивільних осіб, серед яких діти та жінки. Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела. Зазначається, що за день до нападу 28 квітня бойовик на мотоциклі вбив 12 людей біля міста Андерамбукане. Відтак, за даними AFP,



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Протягом двох днів загинуло 43 людей, усі вони були цивільними особами, які проживали в одній громаді — в поселеннях Аклаз та Авакасса

Внаслідок нападу ісламістів на північно-східному кордоні Малі з Нігером загинули близько 30 цивільних осіб, серед яких діти та жінки.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела.

Зазначається, що за день до нападу 28 квітня бойовик на мотоциклі вбив 12 людей біля міста Андерамбукане.

Відтак, за даними AFP, протягом двох днів загинуло 43 людей, усі вони були цивільними особами, які проживали в одній громаді — в поселеннях Аклаз та Авакасса.

Загибель людей у суботу, 28 квітня, підтвердив Reuters губернатор регіону Менака, де були скоєні напади. Утім, за його інформацією, серед загиблих не було жінок і дітей.

Зазначається, що більшість населення там становлять представники кочівного народу туареги.

У Малі з 2013 року діє багатопрофільна місія ООН зі стабілізації в країні. Значна частина території країни досі залишається поза урядовим контролем, напади бойовиків в Малі здійснюються регулярно, зокрема і на миротворчі сили ООН.