У Маріуполі 11-місячна дитина отруїлась небезпечною речовиною

Наразі дитина перебуває у лікарні в тяжкому стані

У Маріуполі 11-місячний хлопчик випив небезпечну речовину, через що потрапив у лікарню в тяжкому стані.

Про це повідомляє прес-служба Центрального відділу поліції Маріуполя

«Оперативники опитали 27-річну матір хлопчика та встановили, що у той час коли жінка відволіклась на розігрівання їжі для немовляти, її 3-річна донька дістала зі шафи пляшку з чемеричною водою. Коли матір повернулась до кімнати то побачила, що її маленький син грався пляшкою, а його руки та рот вже були у небезпечній рідині. Жінка змила черемичну рідину водою та нагодувавши вклала 11 місячного сина спати. Коли дитина прокинулась, то в неї почалася блювота. Тоді жінка викликала медиків», – йдеться у повідомлені.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції. Наразі дитина перебуває у лікарні в тяжкому стані.

Як зазначає прес-служба, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.