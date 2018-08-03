У Маріуполі на комбінатті ім. Ілліча загинув робітник



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На ММК ім. Ілліча регулярно стаються нещасні випадки

Співробітник підрядної організації Запоріжжяелектро не пристебнув запобіжного пояса до страхувального троса і впав з висоти

У Маріуполі на металургійному комбінаті ім. Ілліча (ММК), що входить до групи Метінвест, загинув працівник під час ремонту покрівлі в цеху холодної прокатки. Про це повідомляє місцевий сайт 0629 з посиланням на прес-службу підприємства в п'ятницю, 3 серпня.

Зазначається, що інцидент стався 2 серпня через порушення техніки безпеки.

«Співробітник підрядної організації Запоріжжяелектро, виконуючи роботи з ремонту покрівлі цеху холодної прокатки, не пристебнув запобіжний пояс до страхувального троса і впав з висоти. Внаслідок падіння він отримав травми, несумісні із життям. На підприємстві створена і працює комісія з розслідування причин і обставин події», - йдеться в повідомленні.

За даними видання, у зв'язку з низкою смертельних випадків на меткомбінатах Маріуполя розпочалася позапланова перевірка всіх підрядних організацій на предмет дотримання норм, вимог у сфері охорони праці і промислової безпеки.

В червні на ММК ім. Ілліча загинув зварювальник - працівник ТОВ Азов Буд-Проект - під час робіт на доменній печі №5. Він упав у скіпову яму.