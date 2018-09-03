У Мелітополі стався бунт в ізоляторі тимчасового тримання



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Під час припинення протиправних дій та наведення порядку декілька затриманих намагались спричинити собі тілесні ушкодження

У Мелітополі в ізоляторі тимчасового тримання затримані намагались влаштувати заворушення.

Про це 3 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

Випадок стався 2 вересня близько 16:20.

«Затримані намагались влаштувати бунт, пошкодити двері та майно, зірвали камери відеоспостереження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівництво Мелітопольського відділу поліції, керівництво ГУНП в Запорізькій області, прокурор Запорізької області та керівництво Мелітопольської місцевої прокуратури», - заявили в поліції.

Зазначається, що під час припинення протиправних дій та наведення порядку декілька затриманих намагались спричинити собі тілесні ушкодження. Всім була надана медична допомога, госпіталізація нікому не знадобилась.

«О 17:30 правопорушення припинені працівниками відділу поліції, спецпризначенці для припинення протиправних дій не залучались», - повідомили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу тощо) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

За цим фактом призначено проведення службового розслідування. Результати перевірки будуть скеровані до прокуратури для прийняття рішення згідно чинного законодавства.