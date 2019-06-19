«У мене є незакінчені справи». Про що говорив нардеп Тимчук в останньому інтерв’ю



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В останніх числах травня Тимчук розказував, що не збирається балотуватися на окрузі

Депутат Дмитро Тимчук загинув сьогодні від вогнепального поранення

Кореспондент «Главкома» записав останню розмову з Дмитром Тимчуком на умовах офрекордз під час підготовки матеріалу «Рятуйся, хто може! Як «Народний фронт» іде на вибори».

«Главком» публікує ті фрагменти розмови, які не містять занадто особистої інформації. Депутат говориться про свої плани, ділиться роздумами про необхідні зміни у владі та країні.

В останніх числах травня Тимчук розказував, що не збирається балотуватися на окрузі, водночас не був упевнений, чи потрапить до парламенту за списками.

«На мажоритарку точно не піду. Є пропозиція йти за списком, але це поки попередньо», - зазначив нардеп.

«Я не хочу обиратися у Раду лише заради того, щоб у мене був мандат. У мене є незакінчені справи, які я вважаю важливими. Я хочу брати участь у створенні нового комітету з розвідки, і з радістю б став його членом, оскільки займався цією темою. Закон про розвідку навіть на розгляд у нас не винесений, хоча він обговорювався і з воєнними аташе країн НАТО, і з західними експертами, я був присутнім при цьому, знаю їхню позицію. Цей законопроект потрібен, його потрібно допрацьовувати, потрібно скоординувати роботу спецслужб. Ми у групі «Інформаційний спротив» бачимо і розуміємо цю проблему, бо контактуємо з усіма спецслужбами України», - зазначив він.

За словами Тимчука, другий важливий напрям - це реформування СБУ: «Ви знаєте, що Захід на це звертає велику увагу». «Якщо я піду у Раду - то лише під гарантії, що я буду займатися своєю тематикою, а не лізти у якісь кулуарні міжпартійні інтриги. Усі ці роки я не займався цим у Раді», - підкреслив він.

Як повідомлялось, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у свої квартирі.

Після того, як у залі парламенту прозвучала новина про загибель нардепа Дмитра Тимчука, у Верховній Раді вшанували пам'ять нардепа хвилиною мовчання.

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк висловив співчуття рідним і близьким народного Тимчука.

У МВС не виключають, що Тимчука було вбито.

Глава держави Володимир Зеленський назвав великою втратою загибель Тимчука. «Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник «Інформаційного спротиву» надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра», - йдеться в повідомленні президента України в Twitter.