У Миколаєві чоловік намагався підірвати багатоповерхівку



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Чоловіку загрожує від 10 до 15 років в'язниці або навіть довічне позбавлення волі

У Миколаєві поліція затримала чоловіка, який намагався підірвати багатоповерхівку.

Інцидент трапився 13 лютого на вулиці Новобузькій в Інгульському районі, повідомляє Національна поліція України.

Близько 14.00 чоловік сам зателефонував до поліції. Він сказав, що зачинився у квартирі, відкрив газовий вентель на газовій колонці та плиті, щоб підірвати дев’ятиповерховий будинок.

На місце події прибули патрульні поліцейські, керівництво районного відділу поліції та співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, кінологи, рятувальники та медики. Мешканців будинку екстрено евакуювали.

Поліцейські почали вимагати від чоловіка відчинити двері, але він погодився впустити до квартири лише газовиків. Тоді правоохоронці і затримали зловмисника. Це був 40-річний чоловік з явними ознаками сп’яніння.

Затриманого доправили до поліцейського відділку, зараз із ним спілкуються слідчі. Дії миколаївця кваліфікують як замах на вбивство двох і більше осіб. Йому загрожує від 10 до 15 років в’язниці або навіть довічне позбавлення волі.