У Миколаєві побилися журналіст і депутат: поліція відкрила дві справи



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У Миколаєві побилися журналіст і депутат,

Наразі поліція встановлює обставини події

8 вересня в одному з кафе на території Яхт-клубу у місті Нова Одеса на Миколаївщині сталася сутичка між головним редактором місцевого інтернет-видання та депутатом облради.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Зазначається, що спочатку до правоохоронців звернувся журналіст, який заявив, що на нього напали двоє чоловіків, один з яких є депутатом Новоодеської облради.

За його словами, чоловіки почали провокувати конфлікти та спричинили йому тілесні ушкодження.

«На запитання правоохоронців журналіст зазначив, що вказаний інцидент він пов’язує із своєю професійною діяльністю», - додають у поліції.

Повідомляється, що у той же день надійшло повідомлення про звернення до лікарні із забоями обличчя і тулуба мешканця м. Нова Одеса, який розповів, що травми отримав у вищезазначеному розважальному закладі.

За даними правоохоронців, постраждалим виявився громадянин, на якого раніше у своїй заяві вказав журналіст як на того, хто на території кафе у Яхт-клубі спричинив йому тілесні ушкодження.

Зазначається, що він також написав заяву у поліцію, в якій зазначив, що невідомі особи, нібито у супроводі журналіста, підійшли до його транспортного засобу та побили його.

Також заявник додав, що вказані особи також пошкодили і його автомобіль BMW.

Наразі поліція встановлює обставини події.

Дані про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345-1 КК України «Погроза або насильство щодо журналіста» з однієї сторони, та за ч. 1 ст. 125 КК України «Умисне легке тілесне ушкодження» з іншої.