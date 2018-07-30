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    У Миколаєві помер екс-нардеп Горбачов

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    <span>Помер колишній народний депутат України Віктор Горбачов</span> - У Миколаєві помер екс-нардеп Горбачов
    Помер колишній народний депутат України Віктор Горбачов

    Причиною смерті, за попередніми даними, стала зупинка серця

    У Миколаєві вранці в понеділок, 30 липня, на 58 році життя помер колишній народний депутат України Віктор Горбачов. Про це повідомляють Новости-N з посиланням на співробітників магазина, де Горбачов був гендиректором.

    За попередніми даними, причиною смерті стала зупинка серця у той момент, коли Горбачов виходив з під'їзду свого будинку в мікрорайоні Леваневцев.

    У нього залишилися дружина і донька.

     Віктор Горбачов - народний депутат України III скликання (03.1998-04.2002 рр.) від виборчого округу № 127, Миколаївська область. На час виборів: генеральний директор магазину №100, безпартійний. Народний депутат України IV скликання 04.2002-04.2006 від виборчого округу №128, Миколаївська область, самовисуванець. Був головою постійної комісії з питань торгівлі, сфери послуг та захисту прав споживачів Миколаївської міськради.
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