У Миколаєві помер екс-нардеп Горбачов



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Помер колишній народний депутат України Віктор Горбачов

Причиною смерті, за попередніми даними, стала зупинка серця

У Миколаєві вранці в понеділок, 30 липня, на 58 році життя помер колишній народний депутат України Віктор Горбачов. Про це повідомляють Новости-N з посиланням на співробітників магазина, де Горбачов був гендиректором.



За попередніми даними, причиною смерті стала зупинка серця у той момент, коли Горбачов виходив з під'їзду свого будинку в мікрорайоні Леваневцев.



У нього залишилися дружина і донька.

Віктор Горбачов - народний депутат України III скликання (03.1998-04.2002 рр.) від виборчого округу № 127, Миколаївська область. На час виборів: генеральний директор магазину №100, безпартійний. Народний депутат України IV скликання 04.2002-04.2006 від виборчого округу №128, Миколаївська область, самовисуванець. Був головою постійної комісії з питань торгівлі, сфери послуг та захисту прав споживачів Миколаївської міськради.