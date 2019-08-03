У Мінінформі назвали абсурдною заочну справу проти журналістки в Криму



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Гульсум Халілова в 2015 році

Мінінформ закликав міжнародні інститути та журналістські організації надати належну оцінку діям Росії щодо Халілової

Міністерство інформаційної політики України «категорично засуджує переслідування журналістів в анексованому Російською Федерацією Криму» – таким чином у відомстві прокоментували інформацію про те, що підконтрольний Росії суд в анексованому Криму заочно заарештував та оголосив у міжнародний розшук кримськотатарську журналістку Гульсум Халілову.

Мінінформ закликав міжнародні інститути та журналістські організації надати належну оцінку діям Росії щодо Халілової.

«Абсурдна справа проти Гульсум Халілової є продовженням такої політики, коли окупант з 2014 року знищував свободу слова в Криму нападами на журналістів та ЗМІ, а сьогодні вже перейшов до переслідування громадянських журналістів. Мета одна – тотальний страх та підпорядкування системі, придушення свободи слова та руйнація громадянських інститутів», – цитують у прес-службі міністерства його очільника Юрія Стеця.

Раніше українська прокуратура Автономної республіки Крим відкрила провадження через порушення кримінальної справи в Криму проти ведучої кримськотатарського каналу ATR Гульсум Халілової та її заочного арешту.

1 серпня стало відомо, що «кримське управління» Федеральної служби безпеки Росії порушило кримінальну справу проти журналістки телеканалу ATR Гульсум Халілової за статтею 208 Кримінального кодексу Росії («Участь у збройному формуванні на території іноземної держави»).