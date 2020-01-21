Українське консульство опублікувало рекомендації через новий вірус в Китаї



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У результаті вірусу в Китаї загинули вже шестеро людей

Генеральне консульство України в місті Гуанчжоу опублікувало рекомендації українцям через новий вірус в Китаї. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Станом на 20 січня 2020 року в провінції Гуандун було зафіксовано 14 випадків зараження новим типом коронавірусу запалення легень (пневмонія), виявлені зараженні пацієнти наразі отримують медичну допомогу.

«Китайська національна рада охорони здоров’я та Гуандунська національна рада охорони здоров’я просять Генеральні консульства іноземних країн в Гуанчжоу приділити увагу щодо нового типу коронавірусу запалення легенів (пневмонія) та розмістити на офіційних сторінках інформацію, що додається», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в даний час у сезон підвищеної захворюваності на респіраторні інфекційні захворювання взимку та навесні, слід звернути увагу на необхідність провітрювання приміщень, особистий захист від переохолоджень та теплий одяг, миття рук, особисту гігієну та заняття фізичними вправами, по можливості також уникати публічних місць (скупчення великої кількості людей в одному місці).

«Одягайте респіратори для зменшення поширення мікробів. Якщо у вас лихоманка або симптоми інфекції, необхідно вчасно звернутися до медичного закладу», - додала місцева влада.

Як повідомлялося, американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій на 22 січня у зв'язку з коронавірусом нового типу, який набирає поширення у Китаї.