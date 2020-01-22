У трьох областях України через грип почали закривати школи на карантин



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В Україні почали відправляти дітей на карантин

Навчальний процес тимчасово призупинили в Олександрії, Чорткові та Селидові

Частина навчальних закладах Тернопільської, Донецької та Кіровоградської областей через захворюваність на грип та ГРВІ почала відправляти дітей на карантин.

У пресслужбі Олександрійської міськради повідомили, що станом на вівторок, 21 січня майже 20% дітей відсутні на уроках через хворобу.

У зв'язку з цим, з вівторка, 21, до неділі, 26 січня, в двох школах міста Олександрія Кіровоградської області оголошено карантин.

У Чорткові Тернопільської області також збільшилася кількість хворих на грип і ГРВІ, у зв'язку з чим у всіх школах, дитсадках та позашкільних навчальних закладах запроваджено карантин на п'ять днів.

До навчання діти повинні повернутися в понеділок, 27 січня.

Також навчальний процес тимчасово призупинили в школах міста Селидове Донецької області.

Раніше цього тижня стало відомо, що у Києві різко зросла захворюваність на грип: двоє дітей в реанімації.