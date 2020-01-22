  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У трьох областях України через грип почали закривати школи на карантин

    • Розсилка
    В Україні почали&nbsp;відправляти дітей на&nbsp;карантин - У трьох областях України через грип почали закривати школи на карантин
    В Україні почали відправляти дітей на карантин

    Навчальний процес тимчасово призупинили в Олександрії, Чорткові та Селидові

    Частина навчальних закладах Тернопільської, Донецької та Кіровоградської областей через захворюваність на грип та ГРВІ почала відправляти дітей на карантин.

    У пресслужбі Олександрійської міськради повідомили, що станом на вівторок, 21 січня майже 20% дітей відсутні на уроках через хворобу.

    У зв'язку з цим, з вівторка, 21, до неділі, 26 січня, в двох школах міста Олександрія Кіровоградської області оголошено карантин.

    У Чорткові Тернопільської області також збільшилася кількість хворих на грип і ГРВІ, у зв'язку з чим у всіх школах, дитсадках та позашкільних навчальних закладах запроваджено карантин на п'ять днів.

    До навчання діти повинні повернутися в понеділок, 27 січня.

    Також навчальний процес тимчасово призупинили в школах міста Селидове Донецької області.

    Раніше цього тижня стало відомо, що у Києві різко зросла захворюваність на грип: двоє дітей в реанімації.

    здоров'я діти медицина освіта школа Донеччина навчання грип Кіровоградщина Тернопільщина карантин інфекція Олександрія вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ