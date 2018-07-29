У Міносвіти пояснили молоді, чому треба йти вчитись у ПТУ, а не університети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Міністерство науки і освіти Міністр освіти і науки Лілія Гриневич

Зношеність обладнань і приміщень у закладах профтехосвіти становить 60–70%

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич рекомендує українцям іти вчитися до ПТУ, а не у вищі навчальні заклади через те, що опанувавши робочі спеціальності можна заробити більше. Про це міністр сказала в інтерв’ю «Главкому».

«У нас склалася така ситуація, що на ринку праці 70% вакансій – робочі спеціальності. При цьому фактично 80% випускників шкіл намагаються вступити до університетів. На жаль, в Україні професійна освіта завжди розглядалась як непрестижна. Це не відповідає дійсності – якщо дивитись на рівень зарплат, то за багатьма професіями можна заробити значно більше, отримавши освіту в ПТУ, ніж у виші», - каже Лілія Гриневич.

За її словами, в Україні є професійні навчальні заклади, які змінюють долі дітей. Мовляв, дитина могла бути неуспішною у школі, а приходить у заклад професійної освіти і отримує новий поштовх до навчання, оволодіння професією. І виходить успішною після ПТУ. В той же час чиновниця визнає, що це, скоріше, винятки, ніж правило.

Великою проблемою міністр називає зношеність обладнання і приміщень у закладах професійної освіти, яка становить 60–70%. Іншими словами, українці змушені опановувати сучасні професії на обладнанні 70–80-х років. «Тому уряд започаткував програму створення центрів професійної освіти. Там ми ставимо сучасне обладнання за найбільш затребуваними сучасними професіями. Ці центри стають базою і для інших закладів професійної освіти – туди можна прийти і повчитися. Минулого та позаминулого року на це було виділено 50 млн грн, цього – 100 млн грн», - розповіла Лілія Гриневич.

Вона визнає, що зусиль уряду поки замало, аби задовольнити усі потреби. «Ми з ЄС домовилися, що окрім співпраці у вищій освіті, маємо ще й інфраструктурний проект з професійної освіти. Йдеться про надання коштів саме на закупівлю сучасного обладнання та ремонти», - каже Гриневич.

Аби покращити ситуацію, в Україні слід диверсифікувати фінансування професійної освіти, а саме запровадити галузеве замовлення і залучення коштів від роботодавців, створивши для них відповідні умови, аби майбутні випускники ПТУ пішли працювати до цих роботодавців, вважає міністр.

«Наприклад, у нас на дороги виділяються величезні кошти, але не вистачає українських робітників, які можуть це будувати. Ми ж не можемо на будівництво місцевих доріг запрошувати турків чи ще когось. Нам потрібні наші працівники, а для цього потрібно вкласти гроші у підготовку кадрів. Ми вважаємо, що Мінінфраструктури повинно дати від цих грошей на дороги хоча б 0,02% на підготовку за цими професіями. Таке галузеве замовлення колись було і воно цілком себе виправдовує. Адже галузеві міністерства ще більше зацікавлені, щоб ці фахівці були пристосовані до ринку праці» - каже Лілія Гриневич. За її словами, ця система стимулювання профтехосвіти має запрацювати з нового навчального року. «Принаймні зараз ми готуємо відповідне урядове рішення, щоб це стало можливим», - каже міністр.