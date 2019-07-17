У Мінську погодили перемир'я на Донбасі з 21 липня



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Перемир'я має розпочатися о 00:01 21 липня

Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України за участю представників незаконних збройних формувань погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом.

Про це повідомила прессекретарка другого президента України, представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Тристороння контактна група, за участі представників ОРДЛО, визнаючи позитивний вплив практики підтвердження відданості режиму припинення вогню, зазначаючи важливість забезпечення миру та спокою для населення, а також виходячи з раніше досягнутих угод та зобов'язань сторін підтверджує свою повну відданість всеосяжну, сталому та безстроковому припиненню вогню, з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом», — написала Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що учасники ТКГ повторно заявляють про свою «загальну і тверду» відданість повному виконанню Мінських домовленостей та зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату.