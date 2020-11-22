У Мінську силовики масово затримують протестувальників у дворах

Сьогоднішні акції в Білорусі проходять у зміненому форматі

У Мінську під час традиційних акцій протесту проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка силовики масово затримують людей у дворах будинків. Про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

Особливістю сьогоднішньої акції є те, що протестувальники збираються у дворах своїх будинків, звідки рухаються до центральних вулиць білоруської столиці. Саме тому силовики вдаються до затримань біля під'їздів багатоповерхівок.

Повідомляється про закриття станцій метрополітену у Мінську.

В одному з районів люди скандують «Он вас кинет!», звертаючись до силовиків не застосовувати силу.

Як повідомлялося раніше, зранку до центру Мінська перед початком чергової акції протесту силовики стягнули військову техніку. Протести в Білорусі почалися в кінці серпня після виборів глави держави. Мітингувальники вимагають відставки Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі і всього керівництва країни. Громадяни також вимагають нових виборів, а також припинення насильства з боку силовиків і притягнення до відповідальності тих, хто жорстоко розганяв перші протести після виборів і катував затриманих.