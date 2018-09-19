У Мінську в середу збереться контактна група щодо Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геращенко впевнена, що головною причиною невдалих переговорів є деструктивна позиція РФ і терористичних «ДНР» та «ЛНР»

Чергове засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться у Мінську в середу, 19 вересня. Про це за підсумками попередньої зустрічі повідомив спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік.

За підсумками попереднього раунду переговорів у Мінську координатор ОБСЄ у гуманітарній підгрупі Тоні Фріш відвідав українських заручників в ОРДЛО, що відбулося на початку вересня.

Українська сторона відстоює позицію, що міжнародні організації і їх представники повинні, «зобов'язані зайняти більш активну позицію щодо звільнення заручників і допуску до незаконно утримуваних МКЧХ», повідомила після попереднього засідання представниця України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

Напередодні перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко заявила, що Україна у 2018 році не просунулася ні на крок в мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Вона підкреслила, що головною причиною невдалих переговорів є деструктивна позиція РФ і терористичних «ДНР» та «ЛНР».