Геращенко: у 2018 році ми ні на крок не просунулися у врегулюванні ситуації на Донбасі



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Ірина Геращенко

Геращенко підкреслила, що головною причиною невдалих переговорів є деструктивна позиція РФ і терористичних «ДНР» та «ЛНР»

Україна у 2018 році не просунулася ні на крок в мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це написала перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Вона повідомила, що в рамках неформальної мінської платформи відбулася зустріч зі спеціальним представником головуючого в ОБСЄ, представником в ТКГ Мартіном Сайдіком.

«Обмінялися думками щодо можливості пролонгації закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО. Депутати всіх фракцій (окрім Опозиційного блоку) наголосили на невиконанні РФ жодного пункту Мінських угод. Ми не просунулися ні на крок в мирному врегулюванні на Донбасі за цей рік», - відзначила вона.

Вона підкреслила, що головною причиною невдалих переговорів є деструктивна позиція РФ і терористичних «ДНР» та «ЛНР».

«Парламентарі висловили глибоке занепокоєння і обурення заявами про спроби провести у листопаді фейкові вибори в ОРДЛО, які не відповідають духу і букві мінських угод, українському законодавству й можуть призвести до серйозної дестабілізації ситуації на Донбасі, погіршенню безпекової ситуації і зриву мирного політичного процесу», - написала вона.

Геращенко розповіла, що було ініційовано питання недопустимості проведення виборів в ОРДЛО.

«Депутати Ради закликали представника ОБСЄ підняти в Мінську питання неприпустимості «виборів», які суперечать духу Мінських угод і також звернутися до представників РФ із закликом публічно засудити ці вибори і відмовитися від сценарію їх проведення», - відзначила вона.

Нагадаємо, у вересні вперше за останні роки координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш отримав можливість поспілкуватися з кількома українськими заручниками сам на сам.

Раніше повідомлялося, що координатор спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Тоні Фріш поспілкувався з 10 українцями, яких утримують в ОРДЛО, а також з п’ятьма особами, ув'язненими до початку конфлікту на Донбасі.