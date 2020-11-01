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    Білоруська влада стягує до Мінська кулемети та водомети

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    Техніку стягують перед запланованою акцією білорусів проти Олександра Лукашенка - Білоруська влада стягує до Мінська кулемети та водомети
    Техніку стягують перед запланованою акцією білорусів проти Олександра Лукашенка
    Фото t.me/tutby_official

    На сьогодні протестувальники планують масштабну акцію

    У центрі Мінська 1 листопада з'явилися броньовані всюдиходи з кулеметами, а також водомети. Техніку стягують перед запланованою акцією білорусів проти Олександра Лукашенка. Про це повідомляється в Telegram-каналі TUT.BY.

    У неділю в Мінську планується протестна акція під назвою «Дзяди» («Предки»), яку приурочили до дня поминання, який в Білорусі відзначають 2 листопада.

    Як повідомлялось, 31 жовтня в Мінську пройшов марш жінок та людей з інвалідністю. Спочатку в столиці Білорусі планувалося проведення двох окремих акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка, але потім дівчата, які вийшли на жіночу акцію, об'єдналися з маршем осіб з інвалідністю.

    Нагадаємо, на цьому тижні Олександр Лукашенко виступив з новими погрозами щодо протестувальників. Він заявив, що не планує «брати полонених». За його словами, ті, хто блокують залізницю або розвішує біло-червоно-білий прапор, намагаються зруйнувати і дестабілізувати інфраструктуру.

    Під час масштабних протестів у Білорусі 25 жовтня силовики затримали кілька сотень мітингувальників.

    Білорусь Олександр Лукашенко акція влада
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