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    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною

    Добре, коли у дітей є творчий батько
    Джон Вільгельм, 48-річний ІТ-директор зі Швейцарії, є неперевершеним фотографом. Він вміє створювати сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною.Чоловік зізнається, що завжди ставився до мистецтва фотографії як до невід'ємної частини свого життя. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Його тато теж був пристрасним фотографом. Джон з дитинства
    • Сьогодні, 10:44
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    Добре, коли у дітей є творчий батько

    Джон Вільгельм, 48-річний ІТ-директор зі Швейцарії, є неперевершеним фотографом. Він вміє створювати сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною.
    Чоловік зізнається, що завжди ставився до мистецтва фотографії як до невід'ємної частини свого життя.

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    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною
    Творчий тато створює яскраві сюрреалістичні фото зі своїми дітьми і дружиною

    Його тато теж був пристрасним фотографом. Джон з дитинства спостерігав за діяльністю свого батька. Він постійно вивчав валізи для фототехніки, лінзи, розглядав журнали і зростав в атмосфері зйомок.

    Найбільший інтерес викликають знімки, в яких беруть участь члени сім'ї Вільгельма - дві дочки, син і дружина. Роботи наповнені позитивом і чарами, що безсумнівно викликає на обличчях людей посмішки.

    Джерело: trinixy.ru

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