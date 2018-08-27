У Мінсоцполітики назвали число офіційно зареєстрованих переселенців



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В Україні зареєстровано понад 1,5 млн переселенців

В Україні офіційно зареєстровано 1 мільйон 518 тисяч 283 переселенці з окупованого Криму та Донбасу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

За тиждень кількість зареєстрованих переселенців збільшилася на 708 осіб.

«Станом на 27 серпня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 518 283 переселенці з окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим», — зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що реєстрація місця проживання внутрішніх переселенців є тимчасовою та не є підставою для участі на місцевих виборах в Україні.

Відповідне рішення ухвалив Верховний суд України, розглянувши в касаційному порядку адміністративну справу за позовом до Відділу ведення Державного реєстру виборців про поновлення виборчих прав.

Нагадаємо, у травні ООН повідомила, що в Україні з початку 2018 року погіршився фінансовий стан внутрішньо переміщених осіб.

Так, 54% переселенців витрачають свої кошти лише на харчування чи змушені заощаджувати навіть на цьому.