Пенсія 10 тисяч гривень: хто з українців може претендувати

Щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень треба виконати ряд умов

В Україні можна отримувати пенсію в 10 тисяч гривень і навіть більше, але для цього потрібно виконати певні умови.

Як зазначає портал у своїх розрахунках, при середній зарплаті близько 11 тисяч гривень пенсіонер на виході отримає пенсію близько 3,5 тисячі гривень. Однак свою роль відіграє ще й стаж, який тепер є одним з основних умов отримання хорошої пенсії.

Відповідно, для отримання пенсії в 10+ тисяч гривень потрібно мати:

заробітну плату понад 20 тис.грн;

великий стаж, оскільки надбавка за кожен рік стажу становить 1% до пенсії.

Пенсію розраховують, виходячи з трьох основних параметрів:

середня заробітна плата по країні, яка враховується станом за позаминулий місяць (в грудні – за жовтень, в січні – за листопад, в лютому – за грудень і так далі);

власна заробітна плата;

стаж.

Таким чином, українці, які мають мінімальну або трохи більшу зарплату, можуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію, яку й отримує майже половина українських пенсіонерів. Станом на сьогодні в Україні пенсію в 10+ тисяч гривень отримують тільки 3% українців, а пенсію від 5 до 10 тис.грн – тільки 11%.

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