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    Економіка та фінанси

    Пенсія 10 тисяч гривень: хто з українців може претендувати

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    Пенсія 10 тисяч гривень: хто з українців може претендувати

    Щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень треба виконати ряд умов

    В Україні можна отримувати пенсію в 10 тисяч гривень і навіть більше, але для цього потрібно виконати певні умови.

    Як зазначає портал у своїх розрахунках, при середній зарплаті близько 11 тисяч гривень пенсіонер на виході отримає пенсію близько 3,5 тисячі гривень. Однак свою роль відіграє ще й стаж, який тепер є одним з основних умов отримання хорошої пенсії.

    Відповідно, для отримання пенсії в 10+ тисяч гривень потрібно мати:

    • заробітну плату понад 20 тис.грн;
    • великий стаж, оскільки надбавка за кожен рік стажу становить 1% до пенсії.

    Пенсію розраховують, виходячи з трьох основних параметрів:

    • середня заробітна плата по країні, яка враховується станом за позаминулий місяць (в грудні за жовтень, в січні за листопад, в лютому за грудень і так далі);
    • власна заробітна плата;
    • стаж.

    Таким чином, українці, які мають мінімальну або трохи більшу зарплату, можуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію, яку й отримує майже половина українських пенсіонерів. Станом на сьогодні в Україні пенсію в 10+ тисяч гривень отримують тільки 3% українців, а пенсію від 5 до 10 тис.грн тільки 11%.

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    Теги: зарплата пенсія стаж
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