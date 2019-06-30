  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Мін’юсті пояснили, чому у держреєстрі досі є заборонена Компартія

    • Розсилка
    У Мін’юсті пояснили, чому у держреєстрі досі є заборонена Компартія

    «Ми не маємо права ліквідувати партію тільки тому, що вона має назву «Комуністична», - каже заступниця міністра юстиції

    Заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказала, чому заборонена Комуністична партія України досі значиться у реєстрі.

    «Рішення про заборону Компартії досі не набрало законної сили, тривають суди. У нас є комісія з декомунізації, яку я очолюю. Але остаточне рішення виносить суд. Ми не маємо права ліквідувати партію тільки тому, що вона має назву «Комуністична», - пояснила Садовська.

    Читайте також

    Також вона прокоментувала ситуацію, пов’язану з участю партій в парламентських виборах. Адже до 10 червня усі політсили мали провести з’їзди та оголосити виборчі списки. Але уже після з’їздів керівництво партій продовжувало вносити зміни до списків.

    «Мін’юст реєструє зміни у статутних документах і бачить лише керівні органи - підписант, Рада партії, керівник – як вони собі вирішать. А усе, що стосується списків, це - ЦВК. До Мін’юсту списки не мають жодного відношення», - зазначила Садовська.

    На питання, хто зараз керівник Аграрної партії, у якій останній рік тривали дуже дивні процеси, вона відповіла, що керівник і перший номер списку – це не обов’язково одна і та ж сама людина. «Станом на 13 червня головою Аграрної партії України є Крутько Юрій Миколайович», - резюмувала Ірина Садовська.

    Нагадаємо, виборчий список Аграрної партії очолює Михайло Поплавський.

     Читайте також: 
    Читайте також
    ЦВК суд вибори партії Ірина Садовська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ