Суд відмовив «двійнику» ексмера Ірпеня в реєстрації на виборах



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По 95-му округу йтиме тільки один Карплюк

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації двом кандидатами у народні депутати двом технічним кандидатам з прізвищем Карплюк, які йшли по округу №95 (Ірпінь, Київська область). Слід зазначити, там вже був зареєстрований колишній мер Ірпеня Карплюк Володимир Андрійович.

Один з «технічних» кандидатів – Карплюк Володимир Іванович - оскаржував цю відмову через суд. Але чомусь в той же день, 25 червня, він вирішив відмовитись від судових розглядів і його представник подав заяву про відому від позову. Адмінсуд Києва відразу ж задовільнив її.

Відповідне рішення суду розмістив у себе в Facebook ексмер Ірпеня.

Таким чином, по 95-му округу балотується тільки один кандидат з прізвищем Карплюк.

Нагадаємо, голова ЦВК Тетяна Сліпачук вчора заявила, що їм вдалось зменшити кількість «двійників». Якщо хтось з потенційних кандидатів змінював ім'я, то він повинен був подати відповідні відомості про це.