У Молдові хочуть скасувати надання громадянства за інвестиції



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Закон про громадянство в обмін на інвестиції ухвалив у 2018 року попередній склад парламенту Молдови

Парламент Республіки Молдова підтримав у першому читанні законопроект про скасування чинного закону про прийняття до громадянства в обмін на інвестиції.

За скасування цього документа проголосували депутати від коаліції.

«Найбільша проблема цього закону полягає в тому, що громадянство Молдови можуть отримати громадяни із сумнівним минулим, у тому числі причетні до афер із відмивання грошей, включаючи розкрадання банківського мільярда з нашої країни», - зазначив один з авторів законопроекту, депутат Серджіу Литвиненко.

Заступник голови парламенту Олександру Слусар підкреслив, що задля ефективного залучення інвестицій необхідно створити сприятливий клімат для бізнесменів. За його словами, продаж громадянства за інвестиції не може вирішити економічні проблеми держави.

Закон про громадянство в обмін на інвестиції ухвалив у 2018 року попередній склад парламенту Молдови. Згідно з документом, претенденти на отримання громадянства повинні були перерахувати на рахунок спеціального Фонду публічних інвестицій 100 тисяч євро. Утім, дотепер цим законом скористалися лише дві особи.

Згідно з процедурою, перш ніж скасування закону може бути затверджено у другому читанні, ухвалений проект має отримати оцінку уряду. Також депутати можуть запропонувати юридичної комісії свої правки до законопроекту.