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    У Молдові за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість людей

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    У Молдові зараз понад 5 тисяч осіб проходять лікування від коронавірусу - У Молдові за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість людей
    У Молдові зараз понад 5 тисяч осіб проходять лікування від коронавірусу

    Найбільше нових випадків зараження у Кишиневі - 149 осіб

    У Молдові за останні 24 години зареєстрували 478 нових випадків зараження на коронавірус. Це - рекордний щоденний показник в країні.

    Про це повідомляє Newsmaker.

    За даними Міністерства охорони здоров'я Молдови, за останню добу в лабораторіях провели 1943 тести на коронавірус, 478 з яких виявилися позитивними. При цьому 1659 тестів були первинними і ще 284 - повторними.

    Крім того, із загального числа тих, хто заразився, 37 - медпрацівники. Коронавірус виявили у 14 лікарів, 19 медсестер та чотирьох осіб з лікарняного персоналу.

    Найбільше нових випадків зараження у Кишиневі - 149 осіб. Це рекордне число випадків коронавірусу в молдовській столиці за добу. За останню добу одужали ще 176 осіб.

    Таким чином, число тих, хто заразився в Молдові з початку епідемії збільшилося до 12 732 людей. Всього з початку епідемії від коронавірусу вилікувалися 7077 осіб. Померли 433 людини.

    Всього в Молдові зараз понад 5 тисяч осіб проходять лікування від коронавірусу, 417 з них у важкому стані, 23 підключені до апаратів штучного дихання.

    Зазначимо, 15 червня у Молдові відновили регулярні пасажирські авіарейси. Водночас заборону на в’їзд іноземців не скасовано.

    Як повідомлялось, станом на ранок середи, 17 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 443 685 осіб. У свою чергу, одужали 3 955 179 людей. Всього у світі 8 173 940 осіб інфіковано.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    В Україні станом на ранок 17 квітня підтверджено 33 234 випадки Covid-19, з них 14 943 одужали, 943 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 758 випадків.

     Читайте також: Україна відновлює міжнародні авіарейси. Куди можна полетіти і як поводитися в аеропортах
    Молдова медицина лікарня хвороби вірус коронавірус
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