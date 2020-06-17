У Молдові за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість людей



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У Молдові зараз понад 5 тисяч осіб проходять лікування від коронавірусу

Найбільше нових випадків зараження у Кишиневі - 149 осіб

У Молдові за останні 24 години зареєстрували 478 нових випадків зараження на коронавірус. Це - рекордний щоденний показник в країні.

Про це повідомляє Newsmaker.

За даними Міністерства охорони здоров'я Молдови, за останню добу в лабораторіях провели 1943 тести на коронавірус, 478 з яких виявилися позитивними. При цьому 1659 тестів були первинними і ще 284 - повторними.

Крім того, із загального числа тих, хто заразився, 37 - медпрацівники. Коронавірус виявили у 14 лікарів, 19 медсестер та чотирьох осіб з лікарняного персоналу.

Найбільше нових випадків зараження у Кишиневі - 149 осіб. Це рекордне число випадків коронавірусу в молдовській столиці за добу. За останню добу одужали ще 176 осіб.

Таким чином, число тих, хто заразився в Молдові з початку епідемії збільшилося до 12 732 людей. Всього з початку епідемії від коронавірусу вилікувалися 7077 осіб. Померли 433 людини.

Всього в Молдові зараз понад 5 тисяч осіб проходять лікування від коронавірусу, 417 з них у важкому стані, 23 підключені до апаратів штучного дихання.

Зазначимо, 15 червня у Молдові відновили регулярні пасажирські авіарейси. Водночас заборону на в’їзд іноземців не скасовано.

Як повідомлялось, станом на ранок середи, 17 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 443 685 осіб. У свою чергу, одужали 3 955 179 людей. Всього у світі 8 173 940 осіб інфіковано.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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В Україні станом на ранок 17 квітня підтверджено 33 234 випадки Covid-19, з них 14 943 одужали, 943 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 758 випадків.